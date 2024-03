Michał Szpak ponownie będzie mógł sprawdzić się jako juror, tym razem nie w programie "The Voice of Poland", ale w formacie, którego wcześniej w polskiej telewizji nie było — chodzi o "Drag me out". Na imprezie promocyjnej show juror zaskoczył swoją stylizacją o której dziś mówią wszyscy.

Reklama

Michał Szpak na imprezie promującej program "Czas na show. Drag me out"

Już dziś na antenie TVN pojawi się pierwszy odcinek programu "Czas na show. Drag me out". Tuż przed telewizyjną premierą programu w warszawskim klubie La Pose odbyła się impreza promująca format. Na wydarzeniu nie zabrakło Michała Szpaka, który w programie będzie oceniał zmagania m.in. Marcina Łopuckiego, Michała Mikołajczaka czy Tomasza Karolaka. Już jakiś czas temu Michał Szpak ogłosił, że historia pisze się na naszych oczach w związku z premierą show. A wy będziecie oglądać?

Chcemy przybliżyć naszym widzom fenomen drag queen i ugruntować pozycję TVN jako stacji progresywnej. Po raz pierwszy będziemy towarzyszyć artystycznym zmaganiom drag queens w takim wymiarze. Ta przygoda wymaga wyjątkowej odwagi i otwartości naszych jurorów i uczestników. To także program o tym, co najważniejsze – o drugim człowieku — powiedziała dyrektor programowa TVN Lidia Kazen.

W składzie jurorskim zobaczymy Andrzeja Seweryna, Annę Muchę i Michała Szpaka. Dzień przed oficjalną premierą show odbyła się impreza promująca program, na której nie mogło zabraknąć Michała Szpaka. Tylko spójrzcie, jak się prezentował!

Reklama

Zobacz także: Michał Szpak pokazał dziecko. W komentarzach poruszenie. "Wciąż nie mogę ochłonąć”