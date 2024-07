Michał Szpak w gronie najczęściej wyszukiwanych gwiazd w 2016 roku! Gwiazdor znalazł się na trzeciej pozycji w zestawieniu muzyków, których nazwiska najczęściej były wpisywane w polską wersję wyszukiwarki Google, podaje portal spidersweb.pl. Szpaka w zestawieniu wyprzedzili jedynie David Bowie (1. miejsce) oraz Prince (2. miejsce). Obaj gwiazdorzy zmarli w tym roku.

Najczęściej wyszukiwani polscy artyści 2016

Miejsce pierwsze przypadło Michałowi Szpakowi w zestawieniu polskich wykonawców! Tutaj gwiazdor nie miał konkurencji. Miejsce drugie zajął Dawid Podsiadło, a trzecie - Ryszardowi Rynkowskiemu. Do internetowego sukcesu Michała Szpaka bez wątpienie przyczynił się występ muzyka w na konkursie Eurowizji 2016. To wydarzenie co roku rozgrzewa Polaków do czerwoności. Tak było i tym razem! Eurowizja znalazła się na trzeciej pozycji wśród najczęściej wyszukiwanych wydarzeń roku. Popularnością przebiły ją tylko międzynarodowe imprezy sportowe: Euro 2016 (1. miejsce) oraz Rio 2016 (2. miejsce). Warto dodać, że Eurowizja znalazła się na 5. miejscu wszystkich zapytań, wpisywanych przez Polaków do Google w 2016 roku.

Michał Szpak był jedną z najgorętszych gwiazd 2016 roku!

ONS

Za gwiazdorem rok pełen sukcesów! Życzymy, by kolejny był jeszcze lepszy!