Michał Szpak podczas Eurowizji zachwycił swoim głosem i zajął wysokie 8. miejsce w międzynarodowym konkursie muzycznym. Niestety, jego występ i wygląd nie wszystkim przypadły do gustu. Wśród osób krytykujących Michała Szpaka znalazł się jeden z działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Włodzimierz Nowak na swoim profilu na Facebooku porównał naszego reprezentanta do szatana i zarzucił wokaliście, że upodabnia się do kobiety.

Cała Polska gratuluje i zachwyca się sukcesem Michała Szpaka. Tylko pytanie czy to sukces Polski, czy szatana? Czy to Michał, czy Michałowa? Ten świat zwariował całkowicie. Proszę spojrzeć na zdjęcie w czerwonej kurtce z mikrofonem. Na tej ręce jest odwrócony Krzyż. To nie przypadek, że jest odwrócony, gdy w ręku trzyma mikrofon. Często stosuje satanistyczny symbol rogatej dłoni i upodabnia się do kobiety. To nienormalne- napisał działacz PiS.

Michał Szpak w rozmowie z wideoportalem skomentował ostre słowa Włodzimierza Nowaka. Okazuje się, że muzyk otrzymał już telefon z przeprosinami od wojewody podkarpackiego.

Ja myślę, że nie ma sensu przeplatać takiego sukcesu takimi wypowiedziami. Wojewoda podkarpacki zadzwonił i przeprosił za to, także wszystko jest dobrze- zapewnił artysta.

Michał Szpak skomentował wpis działacza PiS.