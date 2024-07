Jacek Cygan stanął w obronie Michała Szpaka! Słynnemu autorowi tekstów i poecie nie spodobała się bowiem ostatnia wypowiedź Roberta Kozyry, który nazwał młodego artystę "wydmuszką". Jacek Cygan w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo" przyznał, że Kozyra zachował się bardzo nieelegancko. A co powiedział o samym Michale Szpaku i jego występie na Eurowizji?

Znamy się i, mam wrażenie, lubimy z Michałem. Nie mnie oceniać, jaki on jest, jak wygląda. Ważne, że swoim występem zdołał przebić się do słuchaczy w całej Europie. To nawet nie jego piosenka, ale on sam się obronił. Pokazał, że umie stworzyć sceniczną magię- ocenił Jacek Cygan.