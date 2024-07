Działacz PiS z Rzeszowa ma swoje 5 minut po tym, jak dość oryginalnie skomentował sukces Michała Szpaka na Eurowizji. Włodzimierz Nowak nie rozumie zachwytu nad naszym reprezentantem, który zajął bardzo dobre 8. miejsce w międzynarodowym konkursie. Reprezentujący rządzącą partię działacz zarzuca wokaliście, że upodabnia się do kobiety i promuje satanizm.

Co Włodzimierz Nowak napisał na Facebooku?

Cała Polska gratuluje i zachwyca się sukcesem Michała Szpaka. Tylko pytanie czy to sukces Polski, czy szatana? Czy to Michał, czy Michałowa? Ten świat zwariował całkowicie. Proszę spojrzeć na zdjęcie w czerwonej kurtce z mikrofonem. Na tej ręce jest odwrócony Krzyż. To nie przypadek, że jest odwrócony, gdy w ręku trzyma mikrofon. Często stosuje satanistyczny symbol rogatej dłoni i upodabnia się do kobiety. To nienormalne. Conchita Wurst pewnie jest zachwycony. Taki ten dzisiejszy świat, że jednym podoba się Angelina Jolie, a drugim Conchita. Czym wy się zachwycacie ? To wstyd ! - czytamy na profilu działacza PiS.