Michał Szpak to 33-letni piosenkarz, którego muzyka cieszy się dużym uznaniem. Znany jest przede wszystkim z takich piosenek jak: "Rainbow", "Dreamer", czy "Jesteś Bohaterem"

Michał Szpak pokazał zdjęcie dziecka

Michał Szpak nie przestaje zadziwiać. Fani chętnie podziwiają jego odważne kreacje, które można zobaczyć przede wszystkim na ściankach wielu eventów. Jedną z bardziej intrygujących kreacji muzyka była ta ubrana 4 marca br. promująca nowy program stacji TVN. "Czas na show. Drag Me Out". Szpak pojawił się na niej bez spodni. Postawił na rajstopy. Odziany był w długi czarny płaszcz. Miał na sobie także body z wycięciem do pępka i buty na obcasie.

Wczoraj muzyk na Instagramie pochwalił się równie ciekawą stylizacją, jednak zdecydowanie bardziej stonowaną niż powyższa. Szpak postawił na dwuczęściowy czarny strój. Postawił także na klasyczną, tradycyjną fryzurę, w której włosy zaczesane zostały do tyłu tzw. "slick back"

Dzisiaj ku zdziwieniu fanów tematyka dodanej fotografii była zupełnie inna niż przez ostatnie dni. Jak wiadomo, Szpak jest bardzo rodzinną osobą i chętnie pokazuje kadry z bliskimi. Tym razem na profilu artysty pojawiło się zdjęcie dziecka. Rodzina Michała Szpaka się powiększyła. Na świat przyszła dziewczynka, której najprawdopodobniej muzyk jest wujkiem.

Jest i ona! Wspaniała istota przyszła na świat o poranku. Witamy w zakręconej rodzince - podpisał fotografię Michał Szpak.

Wielkie gratulacje!