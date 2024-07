Program "The Voice of Poland" jest prawdziwą kopalnią wokalnych talentów. Jednym z uczestników, który szczególnie zapadł trenerom w pamięć podczas "przesłuchań w ciemno" jest Michał Sobierajski. Wokalista swoją wrażliwością i niesamowitym głosem zauroczył piątkę jurorów, a szczególnie uwiódł Justynę Steczkowską i trafił do jej grupy. Przypomnijmy: Michał Sobierajski wielkim objawieniem The Voice of Poland 2

W najbliższym odcinku "The Voice" Michał stoczy bitwę z Alicją Wasitą. Wokaliści na muzycznym ringu zaśpiewają „You Raise Me Up" z repertuaru Josha Grobana. O tym kogo Justyna przepuści do następnego etapu dowiemy się w sobotę o 20.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl Sobierajski, nawet jeśli odpadnie z rywalizacji o tytuł najlepszego głosu i kontrakt płytowy, to i tak ma szansę na zrobienie kariery, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Producenci show są pod wrażeniem talentu 19-latka, który oprócz tego, że śpiewa, jest też kompozytorem, aranżerem, autorem tekstów i pianistą.

- Michałem zachwycili się właściciele formatu "The Voice", firma Talpa z Holandii. Wróżą mu międzynarodową karierę i wszystko wskazuje na to, że pomogą mu zabłysnąć poza granicami Polski. Producenci wierzą, że Michał ma szansę zrobić naprawdę wielką katrierę - zdradziła osoba z produkcji programu.

My również widzimy w Michale ogromny wokalny talent. Mamy nadzieję, że młody wokalista trafi w dobre ręce i pozna ludzi, którzy pomogą mu zabłysnąć.

