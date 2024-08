Roksana Węgiel już niebawem weźmie ślub kościelny z Kevinem Mglejem. Para nieustannie milczy na ten temat, a to wszystko dlatego, że chcą przeżyć ten dzień w gronie najbliższych bez zbędnych fotoreporterów. Niedawno rąbka tajemnicy uchylił ksiądz, który udzieli ślubu Roksanie i Kevinowi, a teraz Michał Kassin zabrał głos w tym temacie. Powiedział za wiele?

Michał Kassin towarzyszył Roksanie Węgiel podczas 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerz doprowadził wokalistkę aż do finału, jednak nie udało im się sięgnąć po Kryształową Kulę. Zyskali natomiast coś więcej- wzajemną przyjaźń. Okazuje się, że pomimo upływu czasu Michał Kassin jest w ciągłym kontakcie z Roksaną Węgiel! W rozmowie z Jastrząb Post wyjawił, że już niebawem rozpoczną pracę nad pierwszym tańcem!

Mam kontakt z Roxie i też w przyszłym tygodniu właśnie widzę się z nią i Kevinem i będziemy rozpoczynać przygotowania do ich pierwszego tańca. Więc fajnie, że ta przyjaźń przetrwała i faktycznie wiemy cały czas, co u nas słychać. Niedawno miałem urodziny, o których pamiętali, odzywali się. Także bardzo fajnie, że ten program, to nie tylko praca i nasz taniec, a też poznaje się ludzi i te przyjaźnie, i znajomości zostają na dłużej

Roksana Węgiel jest bardzo utalentowana tanecznie, jednak choreografia do pierwszego tańca jest zazwyczaj wymagająca i potrzeba trochę czasu, aby się jej nauczyć. Czy Kevin i Roksana zdążą zapamiętać kroki przed zbliżającym się weselem?

Nie mogę zdradzić. Wiem do czego zmierzacie. Z tego co wiem, to jeśli chodzi o datę ślubu, miejsce itd., to są to prywatne sprawy i na pewno tutaj nie mogę ujawniać takich rzeczy. Powiem tak, wystarczająca ilość czasu. Oni są bardzo ambitni oboje. Roksana jest bardzo zdolna, Kevin też. Mieliśmy razem w trójkę odcinek, Kevin także bardzo szybko złapał, więc myślę, że dużo czasu nie potrzeba. No, ale dokładnej ilości tutaj niestety nie mogę zdradzić

- kontynuował wypowiedź Kassin.