Kevin Mglej i Roksana Węgiel tworzą niemalże idealny związek. Piosenkarka wspiera swojego partnera i w drugą stronę działa to tak samo. W poprzednim sezonie "Tańca z Gwiazdami" Mglej zgodził się nawet wystąpić u boku swojej pięknej żony w tanecznym show. Taniec oceniony został przez jury na cztery dziesiątki. Jednak najbardziej wszystkich porwało salto Kevina.

Kevin Mglej przedstawiany często jako producent muzyczny wyjawił kiedyś, że nie jest on producentem muzycznym tylko "songwriterem". Co się okazuje swoich sił Mglej próbował także rapując. Mężczyzna wziął udział w "#hot16challenge2". "Hot16challenge" było ogólnopolską akcją muzyczna zainicjowana przez rapera Karola "Solara" Poziemskiego w sierpniu 2014 roku. Po 6 latach w kwietniu 2020 roku zorganizowano drugą część akcji wraz z Matą.

"Hot16challenge" polegał na tym, że w ciągu 72 godzin od otrzymania nominacji dana osoba musiała nagrać 16-wersową zwrotkę pod dowolny beat. Następnym krokiem było nominowanie do takiego samego zadania kolejnych wykonawców. Akcja miała na celu zebranie funduszy na rzecz personelu medycznego, w celu wsparcia go w walce z koronawirusem. W akcji wziął także udział obecny partner piosenkarki Roksany Węgiel.

Rapy w wykonaniu Mgleja był dosyć nietypowe, bo wykonane w garniturze. Trzeba jednak przyznać, że mężczyzna bardzo się starał.

Patrz, jak życie zatacza kółko. Zawsze chciałem być raperem, choć dalekie mi podwórko, to zmusiło mnie hot16chalange, by napisać coś więcej niż umowę i kwity na przelew. Chociaż wierszy mam wiele, to wbijać ta tę scenę. Bardziej niż pozerem wolałbym być paczlajnerem, ale to nie są me cele. Po Batorym tylko jeden mógł zostać prawdziwym raperem. Co do Covid robię swoje, czyli uczę bohaterów. 4 tysiące tych godzin poszło dla szczytnego celu. Dzisiaj szukam jak pomagać. Sotję tutaj - hajsy wkładam. Bez napinki dla mnie to zabawa

- rapował Kevin Mglej.