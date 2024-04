Michał Kassin i Roksana Węgiel to jedna z ulubionych par widzów w show "Taniec z Gwiazdami". Od samego początku zachwycili nie tylko swoich wiernych fanów, ale także samo jury. Pomimo to para nie zaprzestaje treningów. Kulisy z tanecznych prób chętnie udostępniają na swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Michał Kassin i Roksana Węgiel pokazali nagranie z treningu

Wczorajsza noc nie była dla Michała Kassina i jego partnerki tanecznej Roksany Węgiel typowa. Para nawet późnią nocą skupiła się na intensywnym treningu. Widać, że taniec pochłonął młodą gwiazdę i leci jak rakieta, aby zdobyć "Kryształową Kulę". Nie ma znaczenia, czy jest to sala treningowa, czy tak jak wczoraj garaż. Oprócz ciężkiego treningu była masa śmiechu o i zabawy. Widać, że Roxie i Kassin świetnie się dogadują nie tylko w tańcu. Piosenkarka na filmiku nagranym o 1.00 w nocy zdradziła, że nowa choreografia nie należy do najłatwiejszych. Co nie zmienia faktu, że jej się podoba.

W dzień ćwiczyliśmy na salach, ale my chcemy dłużej, więc teraz nocą po garażach - wyjawił tancerz.

Zobacz także: Julia Wieniawa potwierdziła rozstanie. Wydała oświadczenie

Wojciech Olkusnik/East News

Na nocnym treningu się nie skończyło. Dziś również Roxie i Michał przygotowują się do niedzielnego występu. Jak zawsze nie obyło się bez poczucia humoru. Węgiel zamieściła na swoim InstaStories zabawne nagranie, na którym Michał ją rozciąga. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że 19-latka jest wręcz męczona przez tancerza, który rozciąga ją w każdą możliwą stronę. Jednak co się okazuje? Że dodane nagranie to żarcik Michała i Roxie. Za Roksaną pojawił się bowiem inny tancerz - Jakub Pursa.

My od rana na sali - napisała pod nagraniem Roksana Węgiel.

Instagram@RoksanaWęgiel

Instagram@RoksanaWęgiel

Na pytanie, do czego zatańczą w kolejnym odcinku tanecznego show, jeden z fanów odpisał, że będzie to taniec współczesny. Roxie wyjawiła, że "czas pokaże".

Zobacz także

Reklama

Jak myślicie, czy para numer 5 już w najbliższą niedzielę zatańczy taniec współczesny?