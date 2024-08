Roksana Węgiel nigdy nie ukrywała tego, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Wokalistka stara się poświęcać sporo czasu dla swoich rodziców i młodszych braci. To właśnie ich nie mogłoby zabraknąć na ślubie artystki. Po hucznym świętowaniu mama 19-latki wypowiedziała się na temat zamążpójścia swojej najstarszej pociechy. Edyta Węgiel wydaje się jednak pełna obaw.

W miniony weekend Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Wszyscy zachwycali się ich ślubem i scenerią, a para młoda również wyglądała obłędnie w swoich ślubnych kreacjach. Zakochani mieli już za sobą ślub cywilny, ale chcieli również przysięgnąć sobie miłość przed Bogiem. Na tę uroczystość czekali nie tylko goście, ale również fani wokalistki. Choć do ostatniej chwili 19-latka i jej ukochany robili wszystko, by szczegóły ich uroczystości pozostały w tajemnicy.

Na uroczystości pary nie zabrakło znanych nazwisk takich jak Julia Kuczyńska "Maffashion", Michał Danilczuk czy Michał Kassin. Oczywiście na uroczystości pojawiła się również rodzina pary i choć wszyscy podzielali ich szczęście, to jednak pojawiały się sugestie w mediach, czy Roksana Węgiel nie jest za młoda na małżeństwo. Mama artystki również wypowiedziała się na ten temat.

Oni wzięli ślub cywilny dużo wcześniej, więc mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. Rodziców Kevina też poznaliśmy, to mili ludzie. A czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub... to już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było

- powiedziała w rozmowie z ShowNews.pl Edyta Węgiel.