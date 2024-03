Roksana Węgiel i Michał Kassin są w gronie faworytów do zdobycia kryształowej kuli w programie "Taniec z gwiazdami". Parze kibicuje tysiące fanów, którzy wspierają ich nie tylko sms-ami, ale także zamieszczając miłe wpisy w mediach społecznościowych. Kiedy zatem taneczny partner Roxie Węgiel pochwalił się nowym zdjęciem z 19-letnią wokalistką, natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Tylko spójrzcie na to piękne ujęcie!

Michał Kassin pochwalił się wyjątkowym ujęciem z Roxie Węgiel

Program "Taniec z gwiazdami" wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, a obecna edycja show bije prawdziwe rekordy oglądalności. Do tak fantastycznych wyników z pewnością przyczynił się udział tak wspaniałych gwiazd, jak Maffashion, Dagmara Kaźmierska czy Roxie Węgiel. Ostatnia z nich to jedna z głównych faworytek fanów do zdobycia kryształowej kuli. 19-letnia gwiazda świetnie sobie radzi na tanecznym parkiecie razem z Michałem Kassinem. Teraz to właśnie taneczny partner wokalistki pochwalił się ich wspólnym, pięknym zdjęciem.

N/z: Roksana Wegiel, Michal Kssin fot. Adam Jankowski/REPORTER

Taneczny partner Roksany Węgiel opublikował na Instagramie ich wspólne zdjęcie z ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", kiedy to wykonywali quickstepa. Radość, która bije z tej fotki zachwyciła fanów, którzy zostawili tej dwójce mnóstwo komplementów, a także gratulacji za ich kolejny, fantastyczny występ w programie.

Gratulacje

Biegiem po kryształową kulę!

Jesteście najlepsi. Powodzenia w kolejnym odcinku

Uważam, że wygracie to! - piszą zachwyceni fani

A Wy, kibicujecie Roksanie Węgiel i Michałowi Kassinowi w "Tańcu z gwiazdami"? Myślicie, że rzeczywiście mają szansę zdobyć kryształową kulę?

