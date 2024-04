W najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy pojawią się na parkiecie ze swoimi bliskimi. Roksana Węgiel postanowiła wybrać do tańca Kevina Mgleja, z którym dopiero co miała wziąć potajemny ślub cywilny. Taneczny partner Roxie wyznał, jaki jest Mglej za kulisami tanecznego show. Jesteście ciekawi, co powiedział?

Jaki jest ukochany Roksany Węgiel, Kevin Mglej za kulisami?

Roksana Węgiel na parkiecie "Tańca z gwiazdami" radzi sobie wyśmienicie i nie raz zdobyła od jury maksymalną ilość punktów. W najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, będzie miała wyjątkową okazję zatańczyć dwa tańce - jeden z tanecznym partnerem Michałem Kassinem, a drugi ze swoim mężem Kevinem Mglejem. Jak wyznała Roxie w jednym z wywiadów, Kevin obawiał się na początku wspólnego tańca, ale po chwili namawiania się zgodził. Jak myślicie, jak sobie poradzą?

Adam Jankowski/REPORTER/East News

Michał Kassin w rozmowie z Pudelkiem zdradził, co nieco o Mgleju i opowiedział jak wyglądają wspólne przygotowania.

(...) Będziemy próbować wykrzesać jakieś emocje (z Kevina- red.) powiedział tancerz.

Roksana Węgiel przerwała mu i powiedziała stanowczo, że "chyba to nie będzie problem". Na co Kassin dodał, że Kevin "od samego początku ich wspiera".

Osobiście się poznaliśmy, jest naprawdę wspaniałą osobą, wspaniałym człowiekiem. Ja nie rozumiem połowy artykułów na jego temat. To piszą osoby, które na pewno go nie znają. mówił Kassin.

Jak dodał tancerz, Kevin "jest bardzo profesjonalny w tym, co robi".

Ogólnie czasami jak rozmawiamy, to bardzo profesjonalnie analizuje nasz taniec i mówi: O, to fajnie, ale coś tam.... Bardzo ma takie sportowe, ambitne podejście mówił w rozmowie z Pudelkiem.

@roxie_wegiel

Kassin zaznaczył, że cieszy się, że "robią we trójkę ten taniec"

Wiem, że przygotujemy to dobrze i te treningi będą w takiej efektywnej atmosferze i robota będzie wykonana. Jak będzie trzeba, to będziemy siedzieć 10 godzin na sali, bo już znam Kevina, znam Roksanę i oni się nie poddadzą, dopóki to nie będzie poziom wow. podsumował taneczny partner Roxie.

Będziecie oglądać najbliższy odcinek "Tańca z gwiazdami"? Jak myślicie, jak poradzą sobie Roksana i Kevin?

