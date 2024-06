Jeszcze kilka tygodni temu Michał Kassin i Roksana Węgiel skupiali na sobie wzrok wszystkich. Trudno nie zgodzić się, że tworzyli najszerzej komentowany duet w minionej edycji "Tańca z gwiazdami". Podczas trwania show 19-latka często i chętnie udzielała wywiadów, wypowiadając się na najróżniejsze tematy. Jej taneczny partner przeważnie jednak stał z boku i wyłącznie się jej przysłuchiwał. Teraz w końcu i on zdecydował się na rozmowę z mediami. Odniósł się w niej do współpracy z Roxie.

Gdy ogłoszono, że scenicznym partnerem Roksany Węgiel w "Tańcu z gwiazdami" zostaje Michał Kassin, zapanowało niemałe poruszenie. Przez kilka tygodni spędzali ze sobą każdy dzień, a odbiorcy coraz bardziej im się przyglądali. Co poniektórzy snuli nawet domysły o romansie, ale ostatecznie wątpliwości w tym temacie rozwiał niedawno Michał, dokonując coming outu!

Jednocześnie stało się jasne, że duet połączyła wyjątkowa przyjaźń, a sama Roxie deklarowała, że być może jeszcze zatańczy z Kassinem. On sam natomiast, debiutując w "TzG", zyskał rzeszę fanów, a media nie przestają się nim interesować. W trakcie trwania show rzadko kiedy mogliśmy posłuchać wywiadów tancerza, ale gdy opadł już kurz po programie, postanowił porozmawiać z prasą!

W wywiadzie dla Plejady wrócił pamięcią do prób w "TzG" oraz wspomniał o samej Roksanie Węgiel. Swoimi słowami nie pozostawił wątpliwości, że darzy ją ogromną sympatią.

Roksana jest bardzo zdolną osobą, ale wcześniej za dużo nie miała do czynienia z tańcem towarzyskim, więc musieliśmy od początku robić te podstawy i w zasadzie była w podobnym położeniu co inne gwiazdy. (...) Roksana nieraz tańczyła ze swoimi tancerzami na scenie czy w teledyskach, więc co nieco miała do czynienia z ruchem, ale nie był to ruch tańca towarzyskiego, więc tutaj wszystkie gwiazdy były na równi, od początku uczyły się podstaw, mieliśmy miesiąc przygotowań przed programem

- zdradził dla Plejady.