Roksana Węgiel ma przed sobą swój wielki dzień, ale nie tylko na tym skupia się teraz młoda gwiazda. Wokalista nieraz udowodniła, że jest bardzo pracowita, a jej relacje w środku nocy ze studia nagraniowego już chyba nikogo nie zaskakują. Teraz znany raper wyjawił kolejny wielki krok artystki, fani nie mogą się już doczekać.

Znany raper zdradził tajemnicę Roksany Węgiel

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Ostatnim czasem kariera 19-latki mocno się rozwinęła, a ona sama nie przestaje wzbudzać zainteresowania, nie tylko swoją muzyką. Ostatnio Roksana Węgiel wspominała swój panieński wyjazd, bo jak wiadomo, już niedługo stanie na ślubnym kobiercu u boku Kevina Mgleja. Młoda gwiazda nie skupia się jednak tylko na przygotowaniach do ślubu, a na relacjach często udostępnia, że pracuje nad kolejnymi utworami. Teraz jeden z raperów uchylił rąb taka jemnicy co do kolejnych planów gwiazdy. Fani będą zachwyceni!

Na swoim Instagramie raper PlanBe udostępnił wspólne nagranie z Roksaną Węgiel, na którym poinformował, że już w najbliższą środę pojawi się ich wspólny teledysk do piosenki "Stały ląd".

Instagram @planbetl

Internauci pod nagraniem nie kryją zachwytu i przyznają, że bardzo długo na to czekali. Czym nas zaskoczy nowy teledysk artystów? Dowiemy się już w środę.

Tego teledysku potrzebuje tak jak prądu na morza środku...

MAMY TO!!!

Mega — piszą internauci.

A Wy, czekacie już na nowy teledysk Roksany Węgiel w niespodziewanym duecie? Przypomnijmy, że nie są to pierwsze poczynania 19-latki w świecie rapu: niedawno Roxie wzięła udział w teledysku Maty i White'a 2115 do utworu "1 na 100". Czy tym razem szykuje się kolejny hit wakacji?

