Julia Żugaj jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce, która zgromadziła ponad milion obserwujących na swoim Instagramie. Już niebawem spełni się jej marzenie i zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Kto będzie jej towarzyszył? Właśnie opublikowała zdjęcie ze swoim partnerem tanecznym.

Za nami prezentacja jesiennej ramówki Polsatu, która była pełna wielkich emocji. Nie da się ukryć, że wiele osób wyczekuje na kolejną edycję "Tańca z gwiazdami" i na nowe gwiazdy, które w niej zatańczą. Choć widzowie poznali już nazwiska wszystkich uczestników, to jednak nie wiadomo jeszcze, kto z kim zatańczy. Jedna z najpopularniejszych Polskich influencerek Julia Żugaj popłakała się na wieść o "Tańcu z gwiazdami" i nie ukrywa tego, że już nie może doczekać się pierwszego odcinka.

Marzenie, żeby wziąć udział w ''Tańcu z gwiazdami'' towarzyszy mi odkąd po raz pierwszy zobaczyłam ten program. Jeszcze wtedy myślałam, że wezmę udział w nim jako tancerz. Ale jako że moja droga życiowa nie poprowadziła mnie na zajęcia tańca towarzyskiego, to nie miałam zbyt wielu możliwości. Więc jak tylko gdzieś ta rozpoznawalność zaczęła być bardziej znacząca, to ja już po prostu waliłam drzwiami, oknami do tego Polsatu, żeby mnie tam wzięli. No i co? No liczę na to, że w którejś edycji w końcu się uda

— powiedziała Julia Żugaj dla RMFmaxx.