Takiej szczęśliwej Marty Manowskiej jak od paru tygodni fani jeszcze nie widzieli. Prowadząca "Rolnik szuka żony" wręcz emanuje radością. Do tej pory to Manowska zarówno w show "Rolnik szuka żony" jak i "Sanatorium miłości" rozmawiała i wysłuchiwała uczestników odnośnie miłosnych historii. Teraz w sieci pojawiły się plotki, że to właśnie sama Manowska jest zakochana. Dziennikarka do tej pory nie odniosła się do tych plotek i nie potwierdziła, czy są one prawdą.

Marta Manowska pokazała nowe kadry z wakacji

Marta Manowska przed powrotem na ekrany uwielbianego show "Rolnik szuka żonę" postanowiła trochę odpocząć. Widać, że dziennikarka skutecznie ładuje bateryjki we Włoszech. Na wakacje wybrała się z grupą znajomych. Jednak fani zwracają uwagę szczególnie na jednego mężczyznę, który w ostatnim czasie jest niemalże cały czas przy Manowskiej.

Manowska podczas wypoczynku chętnie chwali się kadrami malowniczych widoków. Tym razem na jej social mediach pojawiły się zarówno nagrania jak i zdjęcia. Na jednym z nagrań dziennikarka na żarty sprzecza się z pewnym mężczyzną. To właśnie m.in. z nim spędza swoje wakacje.

Co tu się stało? - to pytanie zadała parę razy Marta Manowska pływającemu mężczyźnie.

Na to pytanie również z uśmiechem na twarzy nagrywany mężczyzna, odpowiedział:

Nie wiem proszę pani, ale trzeba uciekać.

Mężczyzna pływał przy jachcie, a Manowska zadaje mu także pytanie, co się stało z bojkami, na co słyszy odpowiedź, że "jak jest taka mądra, to ma też wejść do wody". Radości i śmiechu nie ma końca. Po tym jakże udanym dniu Marta Manowska wstawiła nowe zdjęcie, na którym także uśmiech nie znika z jej twarzy.

Manowska na dodanej fotografii siedzi i delektuje się "zapachem wakacji". Pomimo sportowego stroju, jaki ma na sobie, nie zapomniała o stylowych dodatkach. Na jej dłoni, na kciuku widnieje piękny delikatny pierścionek, który w szczególności rzuca się w oczy. Trzeba przyznać, że dziennikarka pomimo doboru delikatnych dodatków ma bardzo dobry gust.

Myślicie, że dziennikarka sama kupiła sobie taki piękny dodatek, a może to prezent?