Mamy już za sobą dwa odcinki uwielbianego przez widzów show "Taniec z Gwiazdami". W pierwszym odcinku żadna z par nie musiała pożegnać się z programem. Niestety, w drugim odcinku nie było już tak optymistycznie. Z programem pożegnała się para numer 9: Olga Bończyk i Marcin Zaprawa.

Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" przeprosiła fanów

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" wytrwale trenują pod okiem tancerzy. Nie ma czasu na odpoczynek, czy marudzenie. Cel jest jeden - zdobycie "Kryształowej Kuli". Pary chętnie pokazują zdjęcia i nagrania ze wspólnie spędzonego czasu podczas treningów. Tym razem to Michał Danilczuk postanowił podzielić się z fanami krótkimi InstaStories, w których udowodnił, że godzina na trening nie ma znaczenia. Tancerz spędził cały dzień u boku swojej partnerki tanecznej - Majki Jeżowskiej. Najpierw para wybrała się do Katowic, gdzie odwiedziła przedszkole nr 66 im. Majki Jeżowskiej". Dzieci z placówki były szczęśliwe, że ich idolka zawitała właśnie w ich przedszkolu.

Tego dnia nie mogło jednak zabraknąć intensywnego treningu pary numer 11. Michał Danilczuk pokazał nagranie, które opublikował przed godziną 21 i udowodnił, że najważniejsza jest ciężka praca. Na InstaStories widzimy Majkę Jeżowską, która przygotowuje się do trzeciego odcinka show. Jednak późna godzina nie była końcem treningu pary numer 11. Danilczuk przed 00:00 opublikował kolejne nagranie, na którym zarówno on jak i Majka Jeżowska są wykończeni, ale uśmiechnięci.

Jest bardzo późno i my przepraszamy bardzo - wyjawiła Majka Jeżowska.

Danilczuk pomimo zmęczenia zażartował, że Majka ma wziąć się do roboty, na co piosenkarka odpowiedziała:

Nie. Idziemy już spać. Ty chyba zwariowałeś, wiesz co?

Nie tylko ta para tańczyła tego dnia do późnych godzin. Również Jacek Jeschke i Natalia Nykiel postanowili nie odpuszczać i do późnych godzin ciężko trenowali. Piosenkarka zdradziła, że była to piąta godzina treningu z Jackiem i w tym dniu marzy już tylko o jednym... o pizzy.

W następnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy następujące pary:

Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin,

Piotr Świerczewski i Izabela Skierska,

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk,

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz,

Maciej Zakościelny i Sara Janicka,

Julia Żugaj i Wojciech Kucina,

Filip Lato i Julia Suryś,

Rafał Zawierucha i Daria Syta,

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke,

Michał Meyer i Klaudia Rąba,

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz.

Komu kibicujecie?

