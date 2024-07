Finał Project Runway już za tydzień. Wczoraj poznaliśmy finałową trójkę, a jak widać oczekiwania Anji Rubik nie do końca się sprawdziły. Teraz pozostali już tylko najlepsi, którzy zdobyli uznanie jurorów. Zobacz: Finał Project Runway już za chwilę. Rubik zdradza swoich faworytów

W poprzedniej edycji wiele emocji wzbudziło to, kogo będą ubierali projektanci w finałowym odcinku. Wtedy były to największe gwiazdy TVN, czyli Agnieszka Szulim, Małgorzata Rozenek i Anna Wendzikowska. Tym razem gośćmi zaproszonymi do ostatniego zadania są niezwykłe osobistości, które w mediach wzbudziły wiele kontrowersji. Na wybiegu zobaczymy Michała Szpaka, Mateusza Magę i Madoxa w projektach Ani Młynarczyk, Michała Zielińskiego i Patryka Wojciechowskiego.

Jak finaliści poradzą sobie z zadaniem?

