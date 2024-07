Nowy juror w Project Runway wywołał sporo emocji. Marcin Tyszka jednak nie dał się przekonać tak od razu, a zanim podpisał umowę postawił też jeden warunek. Zobacz: Tyszka w Project Runway radzi sobie świetnie. Zanim się zdecydował, postawił pewien warunek

Program zbliża się już do końca, a już w środę poznamy finałową trójkę. Nie da się ukryć, że w programie zostali już tylko najlepsi, a jury będzie miało trudny orzech do zgryzienia. Anja Rubik wie, że to wszystko zależy właśnie od nich i że wygrana w programie to ogromna szansa dla projektanta. W rozmowie z dziennikarzami wyznała kogo z pozostałej czwórki widzi w finale:

Teraz już mamy taki "creme de la creme", czyli najlepszych z całego sezonu. Moim zdaniem w finale zostanie Patryk, Michał i Sylwia - powiedziała dla projectrunway.tvn.pl

