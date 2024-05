Anita Sokołowska okazała się być czarnym koniem 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Uwielbiana "Przyjaciółka" z odcinka na odcinek zachwycała widzów swoimi umiejętnościami na parkiecie, a ci nie wyobrażali sobie finału bez niech. Aktorka nie ukrywa wzruszenia i tego, jak wiele znaczy dla niej udział w tym programie. W finale kolejny raz dala z siebie wszystko. Zobaczcie jej występ.

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" ma damski finał. O nagrodę główną walczą Anita Sokołowska, Maffashion i Roksana Węgiel. Poziom jest niezwykle wyrównany, a o ostatecznym werdykcie zadecydują głosy widzów. To będzie zdecydowanie najbardziej emocjonująca chwila dla każdej z finałowych par.

Anita Sokołowska nie ukrywała wzruszenia, kiedy nawet na treningu odwiedzali ją widzowie, życząc jej powodzenia w finale. Wiadomości pełne wsparcia zalewały również jej skrzynki w mediach społecznościowych. Udział w programie dla aktorki okazał się być emocjonującą przygodą, a te emocje starała się każdorazowo przekazywać na parkiecie. Jak zaprezentowała się w finałowej odsłonie?

Duet na samym początku zaprezentował gorącą rumbę, którą już mogliśmy widzieć w ich wydaniu. I tym razem zachwycili jurorów, którzy nie szczędzili im pozytywnych komentarzy.

Finalnie parze udało się zgarnąć 40 punktów! Jako kolejny taniec, wybrany przez jurorów, zaprezentowali natomiast quickstep! Zupełnie tak, jak moglibyśmy się spodziewać, Anita i Jacek znów sprawili, że w studiu zapanowało istne zatrzęsienie. Nie brakowało gromkich braw i pisków, ale jak się szybko przekonaliśmy, choreografia nie wszystkim się spodobała.

Iwona Pavlović co prawda pochwaliła taniec Anity, ale i stwierdziła, że "w kroku podstawowym miała twarde nogi". Podobnego zdania był Tomasz Jan Wygoda, który również został wybuczany przez publikę. Niemniej emocji wywołał komentarz Ewy Kasprzyk, która stwierdziła: