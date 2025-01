Trudno znaleźć wśród polskich gwiazd parę bardziej rozpoznawalną od Anny i Roberta Lewandowskich. Małżeństwo już od dłuższego czasu cieszy się popularnością nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Po tym jak Lewy został zawodnikiem FC Barcelony i wraz z całą rodziną przeprowadził się do stolicy Katalonii ich marka urosła jeszcze bardziej. W Hiszpanii nie tylko piłkarz rozwinął swoją karierę. Anna Lewandowska zaczęła podbijać zagraniczny rynek. Niedawno w samym sercu miasta otworzyła swoje pierwsze studio treningowe. Kwitnie także życie towarzyskie Lewandowskich, ponieważ jesienią ubiegłego roku do Barcelony przenieśli się ich przyjaciele: Marina i Wojciech Szczęśni. Pary spędziły razem sylwestra. Kilka dni po Nowym Roku do mediów społecznościowych wyciekło nagranie z Lewandowskimi.

Anna i Robert Lewandowscy zaszaleli. Wyciekło nagranie

Śledząc media społecznościowe Anny i Roberta Lewandowskich, fani mogli zauważyć, że para bawiła się w sylwestra razem z Mariną i Wojciechem Szczęsnymi. Gwiazdy wzięły udział w hucznej imprezie i nie mogło ich zabraknąć na parkiecie. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie zrobione przez jednego z fanów, który wyparzył Lewego i jego ukochaną.

Wideo na platformie X opublikował hiszpański influencer, wierny fan FC Barcelony. Jego filmik szybko zgromadził blisko dwa miliony wyświetleń. Na nagraniu możemy zobaczyć Annę i Roberta Lewandowskich, którzy szaleją do muzyki.

Początkowo nieco nieśmiało, piłkarz bawi się swoimi szelkami. Zdecydowanie więcej pewności siebie ma trenerka personalna, która dynamicznie obraca się w brokatowej mini. Najwyraźniej kontuzjowana ręka nie przeszkadza jej w dobrej zabawie. Lewandowscy chyba nie mieli pojęcia, że ktoś ich nagrywa.

W grudniu Anna Lewandowska musiała przejść operację, co wiązało się z przymusową przerwą od treningów. Bizneswoman nie ukrywała, że to dla niej spore wyzwanie, ponieważ na co dzień jest bardzo aktywna. Fani szybko mogli zauważyć, że Lewandowska miała problem z tym, by wysiedzieć w domu.

Tym razem w okresie świątecznym gwiazdy chciały spędzić więcej czasu w Polsce. Zaraz po przylocie do kraju Anna i Robert Lewandowscy zdobyli się na wzruszający gest i po raz kolejny pokazali, że angażują się w pomaganie potrzebującym.

Obecnie małżeństwo powoli wraca do normalności. Przed nimi kolejne wyzwania zawodowe. Roberta Lewandowskiego czeka jeszcze sporo meczów do końca sezonu. Natomiast trenerka osobista, choć przez jakiś czas jeszcze nie może ćwiczyć, na pewno będzie kontynuowała pracę nad swoim biznesem.

