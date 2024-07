Kristen Stewart jest bardzo tajemniczą aktorką, która rzadko "bywa" i rzadko wypowiada się w mediach. Od jakiegoś czasu wszyscy zastanawiali się nad tym, z kim spotyka się amerykańska aktorka. Po rozstaniu z Robertem Pattisonem pojawiały się spekulacje, że być może para jeszcze do siebie wróci, że ta miłość jeszcze się nie skończyła. Wszystko wskazuje jednak na to, że były to tylko plotki. Kristen do Roberta już raczej nie wróci. Być może nie zwiąże się także już z żadnym innym mężczyzną. Zobacz też: Pattinson ma nową dziewczynę. To zupełne przeciwieństwo Kristen Stewart

Jule Stewart udzieliła właśnie wywiadu w "Sunday Mirror", w którym otwarcie przyznała, że jej córka jest lesbijką i obecnie spotyka się z inną kobietą. Wybranką serca aktorki jest Alicia Cargile.

Poznałam już dziewczynę Kristen. Lubię ją. Nie rozumiem, dlaczego miałabym nie akceptować tego związku. Ona jest naprawdę fajną dziewczyną. Moja córka jest szczęśliwa i to jest najważniejsze - wyznała na łamach gazety matka aktorki.

Myślcie, że sama Kristen wkrótce też zabierze głos w tej sprawie?

