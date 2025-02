Marta Paszkin, znana z programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami wyjątkowym momentem ze swojego życia. Opublikowała na Instagramie relację, w której zdradziła, że po raz pierwszy wybrała się na narty ze swoim mężem. Przez lata coś stawało im na drodze - ciąża, karmienie, związek na odległość… Teraz w końcu udało się spełnić to małe marzenie! Co powiedziała o ich wspólnym szusowaniu?

Reklama

Jak się poznali Marta i Paweł z "Rolnika"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Ich historia nie była oczywista - początkowo Marta zastanawiała się nad opuszczeniem gospodarstwa Pawła, jednak ostatecznie to właśnie ona skradła jego serce. Rolnik zdecydował się zakończyć znajomość z pozostałymi kandydatkami i postawić wszystko na jedną kartę. Jak widać, była to najlepsza decyzja, ponieważ dziś tworzą szczęśliwą rodzinę.

Para cieszy się dużą sympatią widzów i jest jedną z najpopularniejszych par z programu. Wspólnie wychowują trójkę dzieci - Stefanię, córkę Marty z poprzedniego związku, oraz dwójkę wspólnych pociech: Adama i małą Grację. Po udziale w "Rolniku" oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielą się swoją codziennością. To właśnie na Instagramie Marta zdecydowała się na szczere wyznanie, które zaskoczyło jej obserwatorów.

Marta Paszkin i jej pierwszy raz na nartach z mężem

Marta Paszkin nie obwijała w bawełnę i zdradziła fanom, że pomimo kilku lat razem dopiero teraz po raz pierwszy ma okazję pojeździć z ukochanym na nartach!

Wczoraj mieliśmy z mężem pierwszy wspólny raz … na nartach! Ostatni raz jeździłam na nich kilka miesięcy wcześniej zanim go poznałam. - przyznała Marta.

Uczestniczka miłosnego show postanowiła wytłumaczyć fanom, dlatego tyle z tym zwlekali.

Przez ciążę, karmienie, udział w programie tanecznym i związek na odległość w pierwszym roku naszej znajomości, jakoś się nie składało, żebyśmy razem poszusowali. No i wreszcie udało się - przyznała.

Spodziewaliście się?

Do kiedy można zgłaszać się do 12. edycji "Rolnik szuka żony"?

Obecnie trwa nabór do 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”, ale czasu na zgłoszenie jest coraz mniej! Chętni mogą wysyłać swoje kandydatury tylko do 28 lutego, więc to już ostatni moment, by spróbować swoich sił w show. W tegorocznej edycji Telewizja Polska wprowadziła istotne zmiany - uczestnikami nie muszą być wyłącznie rolnicy. Program otworzył się także na osoby związane z innymi zawodami, takimi jak hodowcy, pszczelarze, pasterze, rybacy czy sadownicy.

Jesteś rolniczką lub rolnikiem? A może hodowcą, pszczelarzem, rybakiem, pasterzem, sadownikiem lub adeptem innej części wiejskiej gospodarki? Masz dość samotności? Chcesz poznać kogoś, z kim mógłbyś spędzić resztę życia? Rozpoczęły się poszukiwania rolników i rolniczek, które wezmą udział w kolejnej edycji programu

Nie ma więc na co czekać!

Zobacz także: