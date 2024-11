16-letnia Eliza Macudzińska szybko rozpoczęła samodzielne życie. Jej wyprowadzka od rodziców odbiła się szerokim echem, jednak jeszcze głośniej internauci komentowali jej związek. Córka gwiazdy "Królowych życia" jest zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Nam opowiedziała, jak wyglądały początki tej relacji.

Zaskoczyły mnie słowa córki Izy Macudzińskiej o związku

Chociaż córka Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka ma dopiero 16 lat, już mieszka z dala od rodziców. Wyprowadziła się na rzecz projektu "Teenz", który opiera się na tworzeniu rozrywkowych filmików na platformę YouTube. Eliza zamieszkała z grupą innych członków, a w tym z niejakim Marcelem Gawrońskim, z którym z czasem połączyło ją coś więcej. Po fali domysłów i spekulacji para w końcu ujawniła swój związek i dziś chętnie dzielą się uroczymi kadrami.

Mimo wszystko związek nastolatków budzi wciąż mnóstwo skrajnych opinii i spore zaciekawienie. Ostatnio naszemu reporterowi udało się porozmawiać z Elizą i wypytać o relację z Marcelem. Zdradziła, że najpierw zainteresowanie pojawiło się ze strony chłopaka, co szczerze ją ucieszyło, ponieważ, jak powtarza jej mama, o kobietę powinno się zabiegać.

Wcześniej było coś ku sobie, ale to z Marcela strony, więc to dobrze, bo mi mama zawsze powtarza, że to chłopak ma latać za dziewczyną, a nie dziewczyna za chłopakiem. Więc bardzo fajnie ogólnie

16-latka przyznała jednak, że z początku widziała w Marcelu tylko przyjaciela. Minęło sporo czasu, zanim zaczęła darzyć go sympatią. Co zatem przyczyniło się do tego, że zbliżyli się do siebie? Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co zdradziła nam córka Izy Macudzińskiej.

