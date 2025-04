Śmierć papieża Franciszka poruszyła cały świat, w tym również Polskę. W geście hołdu i refleksji nad dorobkiem duchowego przywódcy, prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową, która przypada na sobotę 26 kwietnia. Decyzja ta pociągnęła za sobą liczne zmiany – także w ramówkach najważniejszych stacji telewizyjnych. Nie tylko TVP, ale również TVP zdecydowały się dostosować do powagi chwili i przełożyć emisję zaplanowanych wydarzeń rozrywkowych. Oto, jak dokładnie wygląda nowy plan programowy TVN.

Reklama

TVN przesuwa emisję "Mam Talent" na piątek, 25 kwietnia

TVN zareagował na decyzję prezydenta o ogłoszeniu żałoby narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka natychmiastowo. Nadawca przekazał dla serwisu "Press.pl", że premierowa emisja programu "Mam Talent", planowana pierwotnie na sobotę 26 kwietnia, odbędzie się dzień wcześniej – w piątek 25 kwietnia o godzinie 19:55.

Zmieniona data emisji została uzasadniona szacunkiem do wydarzenia, jakim jest ogłoszona żałoba narodowa. Stacja zdecydowała się nie nadawać programu rozrywkowego w dniu oficjalnej żałoby, co jest zgodne z dotychczasową praktyką wielu nadawców w Polsce.

To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy TVN dostosowuje swoją ramówkę do okoliczności o szczególnym znaczeniu społecznym lub narodowym. Dzięki wcześniejszej emisji widzowie nie stracą okazji do obejrzenia kolejnego odcinka popularnego show, a jednocześnie stacja uszanowała powagę sytuacji.

Zmiany w "Mam talent" fot. X-News

Zobacz także: Leszek Biolik krytykuje żałobę narodową po śmierci papieża. Mówi o stratach

TVP przekłada koncert "Tysiąclecie Korony Polskiej" na niedzielę

W związku z ogłoszoną żałobą narodową po śmierci papieża Franciszka, Telewizja Polska zdecydowała się przełożyć koncert "Tysiąclecie Korony Polskiej". Początkowo wydarzenie miało odbyć się w sobotę 26 kwietnia 2025 roku, jednak nowy termin to niedziela 27 kwietnia 2025 roku. Koncert odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie i będzie transmitowany na żywo przez TVP1 oraz dostępny w serwisie TVP VOD od godziny 20:00.

Wśród artystów, którzy wystąpią podczas tego wyjątkowego wydarzenia, znajdą się m.in.: Kayah, Doda, Organek, Oskar Cyms, Król, Bovska, Smolasty, Vix.N, Margaret, Lanberry, bryska, Mery Spolsky oraz Stanisław Soyka. Koncert ma na celu uczczenie tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i będzie połączeniem historycznych odniesień z nowoczesną oprawą muzyczną,

Decyzja o zmianie terminu koncertu została podjęta w celu uszanowania żałoby narodowej i umożliwienia widzom udziału w wydarzeniu w odpowiedniej atmosferze.

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o żałobie narodowej

Żałoba narodowa została ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku ze śmiercią papieża Franciszka. Obowiązuje w sobotę 26 kwietnia. Komunikat pojawił się na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Zgodnie z informacjami, decyzja ta podyktowana jest szacunkiem wobec postaci papieża i jego znaczenia dla wspólnoty wierzących.

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek nie żyje – najważniejsze filmy o Ojcu Świętym