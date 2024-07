Eliminacja Mateusza Magi w ostatnim odcinku Top Model wywołała dużo emocji. Wszak chodzi o najbardziej kontrowersyjnego uczestnika najnowszej edycji show, który podzielił zarówno jurorów, jak i internautów. Początkowo wróżono mu ogromną karierę, ale dziś gwiazdy programu nie szczędzą mu słów krytyki i to nawet w jego obecności. Przypomnijmy: Maga chwalił się w DDTVN propozycjami z zagranicy. Woliński mocno go zestresował

Aspirujący model z pewnością na długo zapamięta wizytę w "Dzień Dobry TVN". Maga próbował chwalić się na wizji propozycjami zagranicznych kontraktów, ale został totalnie zdominowany przez Dawida Wolińskiego. Projektant wytykał mu wady i nie bardzo chciał dopuścić go do głosu, co szybko zauważyli widzowie. Mateusz nie ukrywa, że czuł się zdominowany i postanowił wyjaśnić to na swoim profilu na portalu społecznościowym.



Szkoda mi, że miałem tak mało momentów do wypowiedania się na żywo... niewątpliwie macie rację - Pan Dawid Woliński zdominował realizację nagrania. Zabrakło mi czasu na swoje wypowiedzi, gdyż Kochani chciałem ogromnie podziękować Wam, moim Rodzicom, producent programu ''Top Model'' Pani Marcie Więch, która chciała i starała się mi pomóc w tych trudnych chwilach jak i wszystkim, którzy stanęli w mojej obronie w związku z licznym nękaniem i atakami! - czytamy na jego Facebooku.

