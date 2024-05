Roksana Węgiel w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła na scenę Marylę Rodowicz. Legenda polskiej sceny zaśpiewała do finałowego występu nastoletniej gwiazdy i Michała Kassina.

Roksana Węgiel i Maryla Rodowicz w finale "Tańca z Gwiazdami"

To już koniec niezwykłej przygody Roksany Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami". Najmłodsza uczestniczka 14. edycji nie ukrywała wzruszenia, gdy dzieliła się swoimi emocjami tuż po ostatnim treningu do najpopularniejszego tanecznego show Polsatu. Dziś zaprezentowała trzy finałowe tańce. Podczas trwania "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel przyjmowała również wyzwania od swoich fanów, które później starała się wykonywać na parkiecie. W półfinale Roksana Węgiel stanęła na głowie, a jako finałowe wyzwanie obiecała fanom, że zgłosi się do Eurowizji 2026, na której na scenie pojawi się wraz z Michałem Kassinem. Musi jednak zostać spełniony warunek. Roxie podejmie się tego wyzwania dopiero, jeśli uda jej się wygrać "Taniec z Gwiazdami".

Młoda wokalistka dała z siebie wszystko. Podczas jednego z finałowych występów z Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem na parkiecie pojawiła się Maryla Rodowicz. Przyjęcie zaproszenia do wspólnego występu było dla Roksany Węgiel spełnieniem jednego z dużych marzeń. Jak paniom poszło na parkiecie?

Tak, jak wszyscy podejrzewali, nie brakowało wzruszeń! Roxie i Michał zatańczyli imponujący freestyle, przedstawiając poruszającą historię od dzieciństwa, aż do starości. W trakcie choreografii na scenę wkroczyła Maryla Rodowicz z piosenką "Niech żyje bal", której wokal przyprawił wszystkich o ciarki! Ledwo łzy powstrzymała sama Roksana, ale i Iwona Pavlović.

Roxie, kiedy organizowałam swoje 50. urodziny, zaprosiłam sporo gości i w prezencie dla mnie, może nie umiem śpiewać, ale wyszłam ze swojej strefy komfortu, i zaśpiewałam właśnie ten utwór ''Niech żyje bal'' Maryli Rodowicz i powiem ci też, dlaczego. Dlatego że dla mnie ta piosenka jest mottem mojego życia, ponieważ nikt nas naprawdę już nie zaprosi i twój taniec, widzisz, znowu tak na mnie zadziałał... czyli ta piękna muzyka, twój taniec. Jestem bardzo, bardzo wzruszona. Bardzo ci dziękuję - powiedziała przez łzy.

Rafał Maserak także był bardzo wzruszony. Przypomniał również, że przed laty właśnie z tą piosenką i wraz z Anią Muchą wygrał "TzG".

Ja dzisiaj jestem wzruszony, naprawdę, maksymalnie, ponieważ nie wiem, czy Iwono pamiętasz... w 2009 roku w finale, kto tańczył do tej piosenki, kto wygrał ten program tą piosenką. Z Anną Muchą miałem przyjemność wygrać edycję ''Tańca z gwiazdami'' do tego utworu i wam życzę tego samego - sukcesu. W pełni na to zasługujecie

Nie mogło być inaczej i za swój ostatni już występ w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" Roxie i Michał zgarnęli 40 punktów!

