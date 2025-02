Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, a ich życie osobiste i zawodowe budzi ogromne zainteresowanie. Choć od ich ślubu minęło zaledwie kilka miesięcy, Roksana nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Artystka właśnie ogłosiła kolejną ważną wiadomość, która wywołała poruszenie w mediach. Sypią się gratulacje.

Po intensywnym okresie zmian w życiu prywatnym, związanym z niedawnym ślubem, Roksana Węgiel zdecydowanie nie zwalnia tempa. Artystka ogłosiła rozpoczęcie nowego etapu w swojej karierze i z samego rana na jej Instagramie pojawiła się radosna informacja. Roksana Węgiel nie ukrywała, że jest to spełnienie jej marzeń.

20-latka zdradziła fanom, że właśnie została ambasadorką marki Rimmel London.

Kiedy byłam mała, wielokrotnie widziałam reklamę 'Rimmel get the London look' myśląc, że fajnie byłoby mieć ten „look”, a dziś mogę podzielić się z Wami informacją, że zostałam Polską Gwiazdą marki @rimmellondon!!!(...) 2025 jest dla mnie rokiem przełomowym i niezmiernie się cieszę, że w tej polskiej, ale też międzynarodowej podróży będzie towarzyszyć mi Rimmel. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wszystko, co planujemy dla Was na ten rok

- napisała w poście.