Roksana Węgiel zatańczyła freestyle w finale "Tańca z Gwiazdami" do piosenki "Niech żyje bal". Młoda wokalistka zaprosiła do wspólnego wstępu artystkę wykonującą utwór Marylę Rodowicz, która zaśpiewała na żywo podczas tańca Roksany i Michała. Teraz Maryla Rodowicz przyznała, że to było dla niej bardzo stresujące!

Reklama

Maryla Rodowicz zabrała głos po finale "Tańca z Gwiazdami"

Roksana Węgiel i Michał Kassin decyzją widzów i jurorów zajęli drugie miejsce w finale "Tańca z Gwiazdami". Lepsza okazała się być Anita Sokołowska, która nie mogła uwierzyć w swoją wygraną. Każda z finałowych par musiała zaprezentować trzy tańce, a jednym z nich był freestyle, w którym nie obowiązują żadne zasady i można zatańczyć coś, co czuje się najbardziej. Roksana Węgiel i Michał Kassin zatańczyli wzruszający taniec do utworu Maryli Rodowicz - "Niech żyje bal", a wielką niespodzianką było to, że artystka zaśpiewała na żywo. Fani oniemieli z zachwytu, ale teraz Rodowicz przyznała, że o nie było dla niej takie łatwe.

Tak zawsze siedzę w garderobie przed wyjściem na scenę i się stresuję nawet, jeżeli mam zaśpiewać tylko jeden refren w utworze ''Niech żyje bal''. Tak było wczoraj w ''Tańcu z gwiazdami''. Poprosiła mnie Roxie Węgiel o przysługę, chętnie się zgodziłam. Ja się stresowałam, a co mają powiedzieć uczestnicy tego wyścigu o Kryształową kulę? Nerwy plus to, że muszą zapamiętać choreografię kilku tańców. Pełen podziw. Wszyscy pięknie tańczyli. Jakie gibkie ciała. Zawsze interesują mnie kostiumy, kolory, do tego żywa muzyka, sama radość. Czy macie podobne odczucia? - napisała na swoim Instagramie Maryla Rodowicz.

Okazuje się, że to nie występ z Roksaną Węgiel tak stresował Marylę Rodowicz, a jedynie fakt zaśpiewania na żywo. Wokalistka przyznała nawet, że wystąpiła za darmo z sympatii do Roksany Węgiel! Na szczęście Rodowicz mogła liczyć na wsparcie ze strony fanów, którzy nie szczędzili ciepłych słów.

Wszyscy uwielbiamy TzG ale Panią i Pani cudowny głos jeszcze bardziej miałam łzy w oczach podczas występu Roksany która zachwyciła swoim tańcem ale gdy usłyszałam Pani głos i piękna piosenkę miałam aż ciarki

Była Pani niesamowita. Świetnie się na to patrzyło

Stres niepotrzebny, było pięknie - rozpisują się fani.

Wojciech Olkusnik/ EastNews

Podobał Wam się występ Maryli Rodowicz w "Tańcu z Gwiazdami"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Roxie Węgiel przegrała przez Dagmarę Kaźmierską? Fani "Tańca z Gwiazdami" są bezlitośni