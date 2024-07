Dwa lata temu kariera zeszła na drugi plan. Ricky Martin po narodzinach dwóch synów, których urodziła piosenkarzowi surogatka wycofał się kompletnie z kariery. Przez kolejne lata nie pojawiał się publicznie i skupił się całkowicie na wychowaniu chłopców. Nic dziwnego, że przy tej okazji odkrył w sobie prawdziwy ojcowski instynkt i coraz poważniej myśli o kolejnym dziecku.

Reklama

Ojcostwo to coś wspaniałego. Moi synowie, Matteo i Valentino, dają mi wiele radości. Teraz chcę, żeby dołączyła do nich mała dziewczynka. Może przygarnę jedno albo dwoje dzieci, ale na pewno nie skończy się na tym, co mam teraz. – zapowiada Martin.

Reklama

To kolejna gwiazda, która adoptuje dzieci. Jeśli dobrze pójdzie, to Martin ma szansę pójść w ślady Angeliny Jolie, która też myśli o kolejnym dziecku.