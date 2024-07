Marta Wierzbicka na jesiennym spacerze

1 z 11

Marta Wierzbicka jest jedną z tych celebrytek, które na co dzień wiodą normalne życie. Marta studiuje, prowadzi bloga, ale nie zapomina też o swojej karierze - ostatnio znów wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego, tym razem w trochę innej roli. Przypomnijmy: Nowa Wodzianka u Kuby Wojewódzkiego

Jesień zawitała już na dobre i Wierzbicka w jeden z ostatnich słonecznych dni postanowiła wybrać się na spacer. Fotorelację ze swojego spaceru zamieściła na blogu i nie sposób zauważyć, że imponujący biust Marty jest nie do ukrycia nawet pod grubą warstwą ubrań. Mimo to, Wierzbicka prezentuje się bardzo dziewczęco i modnie, co na pewno przysparza jej wielu młodych fanek, które śledzą wpisy na blogu.

Zobaczcie jesienną Martę Wierzbicką na spaczerze: