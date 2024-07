Marta Wierzbicka zadebiutowała w serialu "Na Wspólnej" jako nastolatka. Rola Oli przyniosła jej ogromną popularność, a ona sama kilka lat później wylądowała na okładce "Playboya". To właśnie to wydarzenie było furtką do jej kariery w show-biznesie. Wierzbicka coraz częściej zaczęła pojawiać się na imprezach a swoich fanów skupiła wokół Instagrama i Facebooka, gdzie chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami i zdjęciami. Przypomnijmy: Zapłakana Wierzbicka wyżaliła się fanom

Życie gwiazdy nie zawsze było tak udane jak teraz. Jako młoda debiutantka musiał zmierzyć się również z krytyką i tym, że media będę ingerować w niemalże każdą sferę jej życia. Aktorka wspomniała najgorszą plotkę jaką usłyszała na swój temat, która doprowadziła do tego, że przeżyła załamanie.



To była plotka jak miałam chyba 17 lat i jakiś paparazzi zrobił mi zdjęcie jak wracałam z klubu z osiemnastki mojej koleżanki i trzymam buty. Następnego dnia ukazała się wielki informacja "Pijana Wierzbicka chodzi bez butów". Miałam 17 lat i byłam załamana tą sytuacją. To było tak totalnie zmyślone. Dopisywano historie, że szukam niedopałków w śmietniku. Takie doświadczenia uczą na przyszłość. - opowiada w wywiadzie dla starry.tv.

Ciekawe czy lata praktyki nauczyły ją radzenia sobie z krytyką?

