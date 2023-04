"Rolnik szuka żony": Valentyn zapowiada zmiany: "Nowe doświadczenia i ciekawe..."

Klaudia i Valentyn zostali parą po tym, jak wzięli udział w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć TVP rusza już z kolejną odsłoną hitowego show, widzowie nie zapomnieli o swoich ulubieńcach z poprzednich edycji i bacznie obserwują ich losy. Teraz nie kryją entuzjazmu po tym, jak partner charyzmatycznej rolniczki Klaudii - Valentyn - opublikował optymistyczny wpis i zapowiedział zmiany. Odniósł się też do swojej ukochanej! O jakie nowości chodzi?

Valentyn z "Rolnik szuka żony" zapowiada zmiany. Fani zachwyceni

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" są parą, która niezmiennie budzi pozytywne emocje i sympatię wśród fanów programu emitowanego przez TVP. Zakochani są aktywni w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się kadrami ze wspólnej codzienności - niedawno Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" świętowali pierwszą wspólną Wielkanoc. Teraz partner Klaudii podzielił się kolejną świetną wiadomością i ... zapowiedział zmiany oraz nowe doświadczenia. Fani nie kryli zachwytu.

We wpisie opublikowanym na Instagramie Valentyn opowiedział o rozpoczęciu nowej działalności zawodowej. Co więcej, podkreślił, że odnalazł się na Podlasiu i u boku ukochanej, a teraz planuje realizować się także w zawodzie, jako inżynier budownictwa. Uczestnik "Rolnik szuka żony" zachęcił do umawiania się na konsultacje w kwestiach budowlanych dotyczących gospodarstw rolnych.

- „Łysy bajerant” jednak odnalazł się na Podlasiu i to w swoim zawodzie (inżynier budownictwa) jak i na roli w gospodarstwie😉 A co najważniejsze odnalazł szczęście u boku ukochanej.❤️ Nowe doświadczenia i ciekawe projekty. Nigdy wcześniej nie byłem na tych wschodnich częściach Polski, ale jeżdżąc po okolicy jestem pełny podziwu jak w modernizacje gospodarstw rolnych inwestuje ten region. Dla chętnych osób planujących rozwój/rozbudowę swojego gospodarstwa o nowe obory, wiaty na sprzęt, spotkam się, doradzę, a następnie zrealizuję. - napisał Valentyn z "Rolnik szuka żony".

Fani byli pod wrażeniem tego, jak Valentynowi udało się połączyć rozwój zawodowy z pozostaniem u boku ukochanej Klaudii. Gratulowali uczestnikowi "Rolnik szuka żony" i byli ciekawi szczegółów nowego projektu. Niektórzy już teraz wyrazili zainteresowanie współpracą.

- Czekam na więcej 🙌👶🤭💗

- Powodzenia 🙌

- Pięknie że sięgasz po swoje marzenia i dla miłości potrafisz również odnajdywać się zawodowo. Ja nie jestem z Podlasia, ale trzymam kciuki!

- Super❤️ mocno Wam kibicuję 😍

Po tym, jak Klaudia i Valentyn zostali parą w programie "Rolnik szuka żony", ukochany rolniczki przeprowadził się do jej gospodarstwa na Podlasiu. Co ciekawe, w sieci od jakiegoś czasu pojawiały się spekulacje na temat tego, że Valentyn... ma dzieci. Ostatnio jednak Klaudia z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła przewrotnym wyznaniem i powiedziała, że "dzieci Valentyna są słodziakami". Wyraźnie dała jednak do zrozumienia fanom, że Valentyn jest ojcem chrzestnym trzech pociech. Rolniczka rozwiała tym samym wątpliwości na temat rodzinnych zobowiązań partnera.

Wygląda na to, że związek Klaudii i Valentyna to relacja, z którą partnerzy wiążą swoją przyszłość. Nowe działania zawodowe Valentyna na Podlasiu zdecydowanie to potwierdzają. Trzymamy kciuki za rozwój zawodowy Valentyna, a także za jego relację z Klaudią, która ostatnio wyznała, że będzie kibicować uczestnikom nowej, 10. edycji "Rolnik szuka żony".

