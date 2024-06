Anna Derbiszewska brała udział w 10.edycji kultowego show Telewizyjnej Jedynki "Rolnik szuka żony" i w programie poznała Kubę - miłość swojego życia. Para niedawno doczekała się synka, Darka. Rolniczka otworzyła się przed obserwatorami i na Instagramie przyznała, jak mijają im pierwsze wspólne tygodnie z dzieckiem.

Ania z "Rolnik szuka żony" w show nie mogła narzekać na brak zainteresowania, bo o serce rolniczki biło się pokaźne grono adoratorów. Spośród wszystkich kandydatów, Ania zdecydowała się stworzyć związek z Jakubem Manikowskim i w finale "Rolnika" okazało się, że para zdążyła się już zaręczyć i... spodziewa się dziecka! 36-latka z chęcią relacjonowała na Instaramie przygotowania do nowej roli i 15 maja na świat przyszedł synek Ani i Kuby- Dariusz. Rolniczka nie ukrywa, że dziecko daje im czasem popalić.

Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" otworzyła się przed fanami na Instagramie i przyznała, że mały Darek daje im popalić. Chłopczyk chętnie śpi w ciągu dnia, ale wieczorem nie zawsze chce usnąć. Rolniczka udostępniła również zdjęcie synka!

My sobie teraz właśnie drzemkujemy. Powiem Wam, że Dareczek w ciągu dnia lubi sobie pospać, natomiast wieczorem to bywa różnie. Daje nam troszkę popalić, ale już widocznie taki jego charakter. Może z czasem mu to minie

przyznała Ania.