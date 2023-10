Swoimi bezpośrednimi wypowiedziami Michał Wiśniewski wielokrotnie wywoływał kontrowersje w mediach. Prowadzący barwne życie wokalista ma za sobą kilka nieudanych małżeństw. Obecnie lider "Ich Troje" jest mężem Poli, z którą ma dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Łącznie artysta jest ojcem sześciorga dzieci. Najwyraźniej piosenkarz wreszcie odnalazł stabilizację u boku obecnej partnerki. W przeszłości jednak jego życie uczuciowe było bardzo burzliwe. W jednym z wywiadów Michał Wiśniewski zwierzył się, że spotykał się również z mężczyznami.

Michał Wiśniewski wraca do relacji z mężczyznami

Z pewnością Michał Wiśniewski już pozostanie w świadomości fanów jako jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Piosenkarz miał sporo przygód miłosnych. Pola, z którą obecnie jest związany wokalista, to jego piąta żona. Gwiazdor nigdy jednak nie unikał w mediach tematu swoich licznych małżeństw, rozstań i kryzysów w relacjach. W jednym z wywiadów artysta wrócił do swojej przeszłości i opowiedział o związkach z mężczyznami.

W wywiadzie dla serwisu Gaylife.pl, którego Michał Wiśniewski udzielił w 2007 roku, piosenkarz otwarcie przypomniał czasy, gdy spotykał się z osobami tej samej płci. Wokalista odwiedzał kluby gejowskie w Łodzi i Warszawie, w których grał koncerty. Wówczas bywał widywany ze swoim chłopakiem. W trakcie rozmowy do serwisu lider Ich Troje został zapytany, czy jest gejem.

Ja nigdy tego nie ukrywałem. Taka była moja droga i takie doświadczenia — odpowiedział.

Piosenkarz przyznał, że gdy nie mógł znaleźć szczęścia u boku kobiety, postanowił nawiązać bliższe relacje z mężczyznami. Stwierdził, że przez długi czas nie miał szczęścia do dziewczyn.

Myślę, że moja homoseksualna przeszłość wynikała przede wszystkim z tego, że nie mogłem znaleźć tego, czego szukałem. Byłem kiedyś z facetem, gdyż najwyraźniej nie dostałem miłości od kobiety — przekazał.

Michał Wiśniewski zwierzył się, że chciał stworzyć związek z mężczyzną, jednak okazało się to niemożliwe. Dla wielu fanów wokalisty ta informacja może być niemałym zaskoczeniem.

Gwarantuję ci, były takie próby. Bardzo się starałem — podzielił się.

Co było później? To już wiemy. Piosenkarz odnalazł szczęście i miłość u boku kobiety. Obecnie związany z Polą Wiśniewską artysta stara się być nie tylko dobrym mężem, ale i ojcem, choć nie zawsze jest to łatwe. Niedawno Fabienne Wiśniewska opowiedziała o kłótniach z tatą. Córka Lidera Ich Troje nie ukrywa, że oboje mają trudne charaktery.