Marta Manowska już od lat łączy ludzi w programach takich jak "Rolnik szuka żony", czy też "Sanatorium miłości". Prezenterka, choć sama wymownie milczy na temat tego, czy jest zakochana, to daje fanom znaki, że jej serce jest zajęte. Pod najnowszym postem, który Manowska dodała na swojego Instagramie, fani są pewni, że Marta się "zabujała". Prezenterka napisała wprost.

Marta Manowska jest zakochana? Odpowiedziała na domysły fanów

Marta Manowska jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek i od lat pomaga Polakom w poszukiwaniu miłości. 40-latka nie ukrywa, że to zadanie sprawie jej dużą przyjemność i w ten sposób znalazła sporo przyjaciół. Ostatnio Marta z "Rolnik szuka żony" zdradziła tajemnicę Marty Manowskiej i napisała tajemniczo:"połączyło Was nasze wesele", Manowska postanowiła odpowiedzieć jej, w równie tajemniczy sposób pisząc: "My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą. Zdrowia! Szczęścia! Niech trwają". Fani dopatrzyli się również, że na jednym z ostatnich zdjęć Manowskiej widnieje na dłoni nowa błyskotka i to na serdecznym palcu, co daje dużo do myślenia.

Co ciekawe, na relacjach Marty Manowskiej, które prezenterka zamieszcza w sieci, od pewnego czasu pojawia się często ten sam mężczyzna -finalista "Wyspy Przetrwania" - Daniel Wiśniowski. Para widziana była wspólnie m.in. na "Rap Stacja Festiwal". Fani postanowili zapytać wprost, a Manowska nie zamierzała już dłużej tego ukrywać.

Marta Manowska podzieliła się z fanami wyjątkowym nagraniem na Instagramie, w którym leży na hamaku. Pod postem pojawiło się dwuznaczne stwierdzenie:

No chyba się …zabujałaś - napisał jeden z fanów.

Marta Manowska pospieszyła z odpowiedzią i przyznała:

totalnie - napisała dodając emotikon z serduszkami.

Instagram@martamanowska

Czyżby w ten wymowny sposób Marta Manowska potwierdziła pojawiające się od dłuższego czasu domysły i już niedługo na jej profilu będziemy mogli zobaczyć ją z nową miłością?

