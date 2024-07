Marta Manowska zdobyła szczególną popularność, prowadząc programy miłosne w Telewizji Polskiej. 40-latka jest bowiem prowadzącą kultowego hitu "Rolnik szuka żony", a także "Sanatorium miłości". Niespodziewanie, Manowska udostępniła wymowne zdjęcie na swoim Instastories, które wprowadziło fanów w osłupienie.

Marta Manowska pokazała zdjęcie pierścionka

Mimo że Marta Manowska już od lat prowadzi programy miłosne, to o swoim życiu uczuciowym nie mówi za wiele. Od dłuższego czasu internauci zastanawiali się, czy serce prezenterki jest zajęte. Marta Manowska nie zamierzała dłużej tego ukrywać i wprost wyznała, że "to jest miłość" publikując zdjęcie ciastka w kształcie serca i widocznego w tle mężczyzny. 40-latka ponownie zaskoczyła internautów i teraz do sieci trafił kadr, na którym na dłoni Marty widać pierścionek. Co ciekawe, jej błyskotka znajduje się na serdecznym palcu jej prawej dłoni, na której zazwyczaj ląduje pierścionek zaręczynowy! Myślicie, że w ten sposób prowadząca "Rolnik szuka żony" chciała coś ogłosić?

Pawel Wodzynski/East News

Marta Manowska już nie pierwszy raz pokazuje swoją nową błyskotkę, fani są przekonani, że doszło do zaręczyn.

Jak zobaczyłam pierwsze zdjęcie, myślę, a gdzie jest: I SAID YES - pisali internuaci pod jedym z ostatnich zdjęć prezenterki.

Instagram/Marta Manowska

Marta Manowska jednak dotychczas nie zabrała głosu w tej sprawie, jednak w ostatnim czasie zwróciła się w mediach społecznościowych do Marty Paszkin i Pawła Bodziannego znanych z hitu "Rolnik szuka żony". Para świętowała pierwszą rocznicę ślubu i wygląda na to, że Manowska znalazła miłość właśnie na weselu wspomnianej pary:

Dziękuję, że mnie posadziliście przy tym stoliku:) - napisała wymownie Marta Manowska.

Również Marta Paszkin pokusiła się o szczere wyznanie w mediach społecznościowych i napisała wprost:

suuuuper że połączyło Was nasze wesele… - zdradziła Marta Paszkin.

Myślicie, że Marta Manowska już niedługo przekaże radosną nowinę?

