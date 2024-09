Marta Manowska ma obecnie bardzo intensywny czas. Po raz kolejny została prowadzącą programu "Rolnik szuka żony", a także "The Voice Senior". Ponadto od kilku tygodni Marta Manowska wygląda na bardzo szczęśliwą, a fani spekulują, że chodzi o jej nowy związek, którego póki co nie ujawniła. Teraz jednak okazuje się, że prezenterka TVP ma jeszcze jeden powód do radości! Już można zacząć gratulować.

Marta Manowska przekazała wspaniałe wieści

Fani Marty Manowskiej od zawsze cenili jej warsztat i uwielbiali ją w roli prowadzącej. Stacja TVP mimo wielu roszad nie zrezygnowała z Manowskiej, a wręcz przeciwnie. Marta jest prowadzącą aż trzech flagowych programów Telewizji Polskiej- "Rolnik szuka żony", "Sanatorium Miłości", a także "The Voice Senior", który poprowadzi u boku nowego gospodarza - Roberta Stockingera. Mimo natłoku obowiązków Marta Manowska dba również o swoje życie prywatne, które w ostatnim czasie bardzo zaciekawiło jej fanów, a to wszystko za sprawą zdjęć, jakie trafiają na social media. Gwiazda TVP nieustannie jest uśmiechnięta, a opisy do jej postów dają pole do spekulacji, że być może jest w związku.

Co więcej, niedawno Marta Manowska odkryła swoje nowe hobby i zaczęła biegać! Sukcesywnie dzieli się swoimi wynikami w sieci, a teraz okazuje się, że ma naprawdę wielki powód do radości, ponieważ przebiegła pierwszy półmaraton w życiu.

Nigdy nie spodziewałbym się, że bieganie 5 km od paru miesięcy z dużą regularnością przyniesie takie skutki. Właśnie przebiegłam swój pierwszy półmaraton#21km I to z jedną przerwę na szklankę wody z cytryną i cukrem - napisała na Instagramie Manowska.

W komentarzach fani od razu ruszyli z gratulacjami i słowami uznania:

W gratisie super nastrój i ubytek kilogramów. Podziwiałam wczoraj piękna nowa figurę w Rolniku

Jooo!!! Marta, gratulacje!

I takie chwile się pamięta. Co znaczy upór, determinacja i regularność. Cieszy mnie Twoja radość

Gratulacje! Świetny wynik - rozpisują się fani.

My również przyłączamy się do gratulacji!

