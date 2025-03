Marta Manowska, znana jako prowadząca program "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych nowy kadr, a przy okazji pochwaliła się swoim szczęściem. Marta Manowska chwali się nowiną, na którą wszyscy czekali. To już!

Marta Manowska rozpoczyna nową edycję "Rolnik szuka żony"

Marta Manowska ogromną popularność zdobyła po tym, jak pojawiła się w roli prowadzącej "Rolnik szuka żony". Dziennikarka błyskawicznie podbiła serca widzów i dziś jej wyjątkowe podejście do ludzi można zobaczyć też w programie "Sanatorium miłości". Prywatnie Marta Manowska nie ukrywa, że kocha podróże, a jeśli chodzi o jej życie prywatne, to jest to pilnie strzeżona tajemnica. Teraz Marta Manowska opublikowała nowe zdjęcie i nie kryje radości, że to znów się wydarzyło!

No i się zaczęło. Jak ja tęskniłam. 12 edycja @rolnikszukazonytvp ruszyła pełną parą napisała na Instagramie Marta Manowska

Internauci są zachwyceni wiadomością od Marty Manowskiej

Fani programu "Rolnik szuka żony" już czekają na kolejną edycję i choć w międzyczasie mogli oglądać inne randkowe programy jak "Żona dla Polaka" czy "Sanatorium miłości", to jednak "Rolnik" jest bezapelacyjnie największym hitem stacji. W końcu program może pochwalić się rekordowym sukcesem i połączył wiele par. Internauci nie kryją radości, że nagrania już ruszyły.

Nie mogę się doczekać

Wiemy, kiedy pilot 12. edycji "Rolnik szuka żony"

Już od września rusza kolejny sezon programu 'Rolnik szuka żony", ale to nie wszystko. Jedna z internautek zapytała o pierwszy odcinek 12. sezonu, a w zasadzie pilot, w którym widzowie mogą zobaczyć wizytówki uczestników. Tradycyjnie już osoby, które otrzymają najwięcej listów znajdą się w programie.

Kiedy będzie nowy odcinek?

Marta Manowska zdradziła, że odcinek z wizytówkami uczestników z 12. edycji "Rolnik szuka żony" zobaczymy już w Wielkanoc:

W Niedzielę Wielkanocą Jak zawsze napisała Marta Manowska.

Będziecie oglądać?

