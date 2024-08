Marta Manowska dobrze widzom znana z prowadzenia programów, w których łączy ludzi w pary, w ostatnim czasie nie przestaje zaskakiwać i coraz śmielej wrzuca do sieci coraz to nowsze kadry. Fani dziennikarki podejrzewają, że w jej życiu ktoś się pojawił!

Marta Manowska już nie ukrywa swojego szczęścia. Pokazała zdjęcie z przystojniakiem

Marta Manowska popularność zdobyła, prowadząc programy takie jak "Rolnik szuka żony", czy też "Sanatorium miłości". Dzięki jej pomocy, wielu Polaków odnalazło swoje drugie połówki, a sama Manowska zyskała liczne grono przyjaciół. Ostatnio Marta z "Rolnik szuka żony" zdradziła tajemnicę Marty Manowskiej i napisała tajemniczo:"połączyło Was nasze wesele", sugerując, że w życiu prezenterki ktoś się pojawił. Mimo że główna zainteresowana wymownie milczy w tym temacie, to od jakiegoś czasu wrzuca do sieci relacje potwierdzające te przepuszczenia.

Fani już jakiś czas temu dostrzegli, że na serdecznym palcu Marty Manowskiej pojawiła się nowa błyskotka. A dziennikarka często do sieci wrzuca zdjęcia w towarzystwie pewnego mężczyzny. I tak też było tym razem!

Marta Manowska dodała na swoim Instagramie wyjątkowe zdjęcie, na którym wtula się w pewnego przystojniaka, co ciekawe wiele osób może go kojarzyć z programu "Wyspa Przetrwania". Daniel Wiśniowski i Marta Manowska widziani byli wspólnie m.in. "Rap Stacja Festiwal", a także wybrali się z gronem znajomych na wakacje we Włoszech. Fani nie ukrywali swojego zachwytu pod wspólną fotografią Marty i Daniela.

Jacy Wy ładni

Bardzo pasujecie do siebie

Panią Martę uwielbiam, jest super, o ale Pan jest ok i bardzo do siebie pasujecie. Trzymam kciuki ... niech Was spotyka wszystko, co najlepsze I najpiękniejsze.

Ale piękna z Was para, życzę Wam dużo miłości i dobra w Waszych sercach. - zachwycają się fani.

Marta Manowska odpowiedziała wymownie na kilka komentarzy, lecz nie zdecydowała się zdradzić, czy to właśnie Daniel zajął jej serce. Pozostaje nam jedynie czekać!

