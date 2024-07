Fani cierpliwie czekają na kolejną, 11. edycję "Rolnik szuka żony", ale prowadząca show wzbudza emocje niewiele mniejsze, co sami uczestnicy miłosnego show! Teraz Marta Manowska pokazała w sieci kilka kadrów i to wystarczyło, by fani zaczęli snuć pewne domysły. Mają rację?

Reklama

Marta Manowska pokazała zdjęcie, fani komentują

Marta Manowska czujnie obserwuje uczucia i relacje tworzące się między uczestnikami kolejnych edycji "Rolnik szuka żony", ale jednocześnie pilnie strzeże swojej prywatności. Tak enigmatyczne podejście z pewnością rodzi pole do domysłów: ostatnio Marta Manowska pokazała ujęcia z pierścionkiem, co mogło wywołać domysły na temat .. zaręczyn!

Teraz jednak fani "odkryli" kolejny sekret prezenterki. Na nowych ujęciach, które opublikowała gwiazda TVP, internauci doszukują się ... nagrań do kolejnej edycji miłosnego hitu "Jedynki":

Chyba epizody do ''Rolnik szuka żony'' się nagrywają - napisał jeden z internautów.

Marta Manowska szybko zdecydowała się odpowiedzieć na komentarz i dodała wymowną emotikonkę. Można więc przypuszczać, że mały "sekret" prowadzącej "Rolnik szuka żony" został rozwiązany! Inni fani również byli pod wrażeniem kadrów, które wylądowały na profilu Marty:

Super. Już nie mogę się doczekać

Piękna Ty! I przepiękna sukienka

Jak milion dolarów

Instagram @martamanowska

Również czekacie na jesienną edycję popularnego "Rolnika"? My bardzo!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Nicola z "Rolnika" pokazała zdjęcie w bikini. Fani: "Jaka syrenka!"