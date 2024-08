Marta Manowska niemalże non stop raczy fanów nowymi kadrami. Prezenterka w ostatnim czasie tryska szczęściem, co oczywiście cieszy jej odbiorców. Właśnie teraz zdradziła swoje plany na nadchodzący czas. Jesteście ciekawi? Zobaczcie sami.

Marta Manowska jest od niedawna na językach wielu. Od zawsze fani TVP bardzo ją lubili w roli prowadzącej, jednak od pewnego czasu odbiorcy zagłębiają się w jej życie prywatne. To wszystko za sprawą jej ostatnich kadrów, które zdradzają, że prezenterka może być zakochana. Niedawno fani zauważyli na palcu Marty pierścionek, innym razem kobieta sama mówiła, że jest bardzo szczęśliwa. Póki co, Marta Manowska nie pokazała oficjalnie swojego ukochanego, jednak w ostatnim czasie fani mogli zobaczyć ją u boku prezentera- Roberta Stockingera, który poprowadzi wraz z nią najnowszy sezon "The Voice Senior". Teraz okazuje się, że cała edycja jest już nagrana, a Marta ponownie może delektować się ostatnimi tygodniami wakacji.

Co ciekawe, już niebawem ruszy długo wyczekiwany sezon "Rolnik szuka żony", który również poprowadzi Marta Manowska. Niedawno gospodyni randkowego show zdradziła, co wydarzy się w najnowszych odcinkach i jaki ma stosunek do konkurencyjnego programu "Polak szuka żony":

Raczej nie oglądam telewizji, ale lubię wiedzieć, co się dzieje w naszej branży. Pomysł jest dobry, bo służy dobremu. Bo chodzi o to, że osoby, które mieszkają za granicą, mają znaleźć sobie drugą połówkę i wrócić, no to my mamy trochę takich historii i w Rolniku, i w The Voice Senior, i w Sanatorium miłości. Wiele osób chce wrócić, połączyć to. Nawet w tej edycji Rolnika..., będą dwie takie sytuacje panów, którzy chcieli skorzystać z tej sytuacji dwustronnie - nie dość, że poznać wspaniałą kobietę, to jeszcze wrócić do ukochanego kraju, więc chyba dobrze, że taki program powstaje

- mówiła Manowska.