Fani są już niemal pewni, że Marta Manowska jest szczęśliwie zakochana. Choć prezenterka wciąż milczy w tym temacie, to jednak jej opisy do zdjęć nie pozostawiają złudzeń. Tym razem Marta Manowska podzieliła się nowym kadrem z wakacji, a fani nie kryją zachwytu. Zobaczcie sami!

Marta Manowska pokazała zdjęcie w bikini

Marta Manowska zyskała popularność w programach "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości", w których pomaga uczestnikom w znalezieniu drugiej połówki. Wiele wiadomo o jej życiu zawodowym, jednak aspekt, który najbardziej interesuje fanów to życie uczuciowe gwiazdy TVP. W tym temacie Marta nieustannie milczy, chociaż na jej Instagramie pojawiają się pewne znaki. Niedawno fani Manowskiej zauważyli pierścionek na jej palcu, co mogło zasugerować, że prezenterka nie jest już singielką.

Teraz Marta Manowska zaskoczyła odważnym kadrem i pokazała się w bikini. Fani nie mogą od niej oderwać wzroku, o czym dali znać w komentarzach:

Piękny z Ciebie człowiek Marto. Zewnętrznie i wewnętrznie

LA Martuśka, super ! Tak się cieszę, że masz świetny czas

Zjawiskowa piękność - rozpisują się fani.

Co ciekawe, pod postem pojawił się również komentarz finalisty "Wyspy Przetrwania" - Daniela Wiśniowskiego, z którym Marta Manowska już kilkukrotnie była widziana! Jego reakcja na jej zdjęcie jedynie podsyci plotki!

Łooooooo❤️ - napisał Daniel.

W ostatnim czasie Marta Manowska sama wyznała, że ten rok jest dla niej bardzo sprzyjający. Nie dość, że poprowadzi kolejny sezon "Rolnik szuka żony" to jeszcze fani zobaczą ją ponownie w roli prowadzącej "The Voice Senior". Co więcej, wygląda na to, że życie prywatne Marty również układa się tak, jak powinno!

To na razie chyba najpełniejszy mój rok. Pełen troski o siebie, o swoje zdrowie, czas, siłę fizyczną i psychiczną. Pełen ciepła, dobrych ludzi, wypełnionych po brzegi weekendów, przyjaciół, ciepłych nocy. Pełen wolności, podróży, biegania, natury. Czuję, że tak dobrze wykorzystuje czas. Nie tracę energii, a ją mnożę. Chyba w końcu znalazłam klucz do balansu między życiem zawodowym, które kocham a prywatnym. I dbaniem o siebie A jeszcze tyle przede mną #sweet40 - pisała wówczas Marta.

