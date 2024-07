1 z 11

Marta Grycan zniknęła ostatnio z show-biznesu, ale wciąż chętnie udziela się na portalach społecznościowych, gdzie można obserwować jej codzienne życie i stylizacje. Przypomnijmy: W willi Marty Grycan wielkie sprzątanie

16 września Marta skończyła 41 lat. Urodziny postanowiła świętować w towarzystwie córki Wiktorii, z którą poleciały do Włoch, a konkretniej do słynnej Werony. Zdjęciami z podróży pochwaliła się na Instagramie i trzeba przyznać, że włoski klimat i look na seksbombę z mocno wyeksponowanym dekoltem wyraźnie służy Grycance. Sądząc po fotkach, panie nie odpuściły też sobie zakupów w okolicznych butikach. Może w którymś z nowych nabytków pokażą się na salonach?

Marta Grycan i jej urodzinowy wyjazd do Włoch. Seksowna?

Zobacz: Co się dzieje z Martą Grycan? Bizneswoman przypomniała o sobie