W sobotę Wojciech Szczęsny obchodził 25. urodziny. Piłkarz spędził je u boku ukochanej, która w zeszłym roku zafundowała mu moc wrażeń i zorganizowała imprezę niespodziankę. Zobacz: Tak Szczęsny świętuje z Mariną. Rok temu była wielka impreza dla znajomych, a dzisiaj?

W tym roku Marina również nie zawiodła. Piosenkarka do ich wspólnego domu w Wielkiej Brytani zaprosiła najbliższych przyjaciół i... zespół LemON. Iger Herbut dał mini koncert specjalnie dla sportowca i zaśpiewał największe przeboje. Ponadto ukochana Szczęsnego dołożyła wszelkich starań, aby wszystko było perfekcyjnie przygotowane, co widać na filmiku. Przekąski i urocze elementy ze zdjęciami nadały klimatu uroczystości. Oczywiście nie zabrakło tortu z wielką podobizną Wojtka, który nie kryje radości:

Jak to wszystko wyglądało?

Zobacz: Aż 5 okładek Vivy! z okazji 18-stych urodzin

Zobacz także

The biggest thank you in the world to my lovely girlfriend Marina Łuczenko and LemON for the best surprise birthday...