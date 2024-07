MaRina po raz pierwszy opowiedziała o ślubie z Wojciechem Szczęsnym! Wokalistka pojawiła się dziś w studiu Radia Zet, gdzie odbyła się radiowa premiera jej singla "On my Way". Nie zabrakło jednak rozmowy o ślubie! Wokalistka zdradziła wiele szczegółów.

Reklama

Pierwszy wywiad z Mariną po ślubie!

Na początku Marina została zapytana o to, czy interesuje się piłką nożną. Okazuje się, że niekoniecznie:

Nie będę kłamać, interesuje się sukcesami mojego męża, kibicuję jemu, naszej reprezentacji, ale nie znam się na piłce, nie będę udawać, że się znam. - mówi Marina.

Jak Marina czuje się jako świeżo upieczona żona? Gwiazda zdradziła, że nie przyzwyczaiła się jeszcze do tego słowa. Ponadto oznajmiła, że na razie nie wybierają się w podróż poślubną, ze względy na Euro 2016:

Jedynie co to jest dziwne, to mówić, że jestem żoną. Przed nami podróż nasza wspólna przez życie. Podróż poślubna po Euro.

Właśnie ze względu na Euro, Wojciech Szczęsny tuż po ślubie musiał jechać na zgrupowanie. Dlatego też Marina widziała go tylko pół dnia po uroczystości:

Zobacz także

Mojego męża po ślubie widziałam pół dnia, bo później musiałam zawieść go na lotnisko na kolejne zgrupowanie.

Jak Marina radzi sobie z zainteresowaniem wokół swojego ślubu?

Nie ma żadnych afer, jestem oczywiście troszkę przytłoczona całym tym szumem w związku z naszym ślubem, nie jestem przyzwyczajona do aż takiego zainteresowania. - mówi Szczęsna.

Zobacz: Fani krytykują Marinę i Wojtka Szczęsnego za różne obrączki! Dlaczego mają inne? "Słabo!"

Marina i Wojciech Szczęsny pokazali obrączki.

Marina i Wojtek Szczęsny pobrali się 21 maja 2016.

Reklama

Marina i Wojtek Szczęsny pobrali się w Grecji.