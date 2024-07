Marina Łuczenko chce, aby Wojtek Szczęsny podpisał intercyzę! Okazuje się, że piosenkarka chce uniknąć plotek i oskarżeń, że wyszła za mąż za piłkarza ze względu na jego fortunę. Według doniesień Faktu świeżo upieczona żona Szczęsnego, który zarobił już 70 milionów złotych, namawia go na rozdzielność majątkową.

On nie czuje potrzeby, by podpisywać dokumenty o rozdzielności majątkowej. Marinie jednak zależy na uregulowaniu spraw finansowych, by nikt jej nie zarzucał, że jest z Wojtkiem dla pieniędzy. On jej ufa. Mówi, że skoro Marinie tak na tym zależy załatwią to po wakacjach- zdradziła koleżanka Mariny.