Konflikt Wojtka Szczęsnego i jego ojca Macieja trwa już od dwóch lat. Bramkarz Arsenalu Londyn zerwał kontakt z tatą, ponieważ Szczęsny często publicznie krytykował jego grę oraz oceniał jego poczynania poza boiskiem. “Mam dosyć jego idiotycznych komentarzy", powiedział niedawno Wojtek. Złość Wojtka na ojca jest tak duża, że bramkarz nie pojawił się nawet na jednej z najważniejszych uroczystości w życiu Macieja Szczęsnego.

Wczoraj w Warszawie Maciej Szczęsny wziął ślub z młodszą o 26 lat Dominiką. Uroczystość odbyła się w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce. Maciej nie szczędził czułości swojej młodej partnerce. Na uroczystości pojawił się jego starszy syn Jan, ale zabrakło Wojtka.

Gdzie w tym czasie był bramkarz Arsenalu Londyn? W Bangkoku ze swoją ukochaną Mariną Łuczenko! Piłkarz pochwalił się na Instagramie zdjęciami z Tajlandii. Na jednym z nich Wojtek prowadzi na smyczy tygrysa! Zdjęcie podpisał: "Took my new baby for a walk".



Took my new baby for a walk ???? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Wojciech Szczesny (@wojciechszczesny1)

