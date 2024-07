Anna Lewandowska wrzuciła na Instagram bardzo tajemnicze zdjęcie... Widzimy na nim Anię w pięknej białej sukni. W tle piękny krajobraz, kwiaty, drzewa. Fani Ani Lewandowskiej podejrzewają, że zdjęcie pochodzi z miejsca, w którym mieli się pobrać Marina i Wojciech Szczęsny! Jaka jest prawda? Ania na razie nie odpowiedziała, a fani już zaczęli komentować jej suknię, w której trenerka pozuje na zdjęciu, w kontekście ślubu Wojtka i Mariny. Nie wszystkim spodobało się, że Lewandowska wybrała na tę okazję białą suknię.

Śliczna sukienka! W ogóle śliczne zdjęcie! Ale zgadzam się z tymi, którzy uważają, że kobieta będąc gościem na weselu, powinna unikać białych sukienek z respektu dla panny młodej - napisała jedna z fanek Ani.

Ktoś inny zwrócił uwagę na to, że może para młoda zażyczyła sobie by goście ubrali się na biało, a Ania po prostu dostosowała się do ich prośby.

A może Młoda Para chciała aby goście byli ubrani na biało? Zaściankowość niektórych nie zna granic ????

Naszym zdaniem, Ania wyglądała w białej kreacji rewelacyjnie. Co więcej, okazuje się, że rzeczywiście wszystkie panie na ślubie były ubrane na biało - najwyraźniej zażyczyła sobie tego para młoda.

Ania Lewandowska w białej sukni na ślubie Mariny i Szczęsnego?

Wojtek Szczęsny i Marina pobrali się w sobotę. Ich ślub owiany był wielką tajemnicą.